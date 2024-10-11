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Kırıkkale'de Yaya Kazası: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de bir otomobilin çarptığı 75 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 20:41
Kırıkkale'de Yaya Kazası: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Trajik Kaza

Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, 75 yaşındaki Garip Akbaş, yolun emniyet şeridinde yürüyorken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

22 yaşındaki sürücü H.K. yönetimindeki 71 ADT 693 plakalı otomobil, Akbaş'a çarparak durdu. Olayın ardından, kaza yerine hızla polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Sevk Edildi

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, Garip Akbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü H.K. ise ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aile Üyeleri Gözyaşlarına Boğuldu

Kaza sonrası olay yerine gelen Akbaş'ın yakınları, gözyaşlarına hakim olamayarak büyük bir üzüntü yaşadı. Kazanın neden olduğu olay, çevredeki vatandaşlar arasında da derin bir üzüntü yarattı.

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Kaza...

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Kaza...

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Kaza...

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Kaza...

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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