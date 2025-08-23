Kırıkkale Keskin'de örtü yangını kontrol altına alındı

Olayın başlangıcı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, Dağsolaklısı köyü yakınlarında hasadı yapılmış buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Yangının yayılması

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tarlarda bulunan saman ile çevredeki yeni dikilmiş çam fidanları'na sıçradı ve ekili alanlarda risk oluşturdu.

Müdahale ve sonuç

İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale ve Keskin belediyeleri itfaiye ekipleri ile Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; yangın yaklaşık 10 dönüm arazide zarara neden oldu.