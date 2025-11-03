Kırklareli'de 30 Yıllık Tiryaki Vedat Balta Sigarayı Bıraktı

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli

50 yaşında ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde öğretmen olan Vedat Balta, 30 yıl boyunca süren sigara alışkanlığını, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi ve sigara bırakma polikliniğinde aldığı destekle sonlandırdı.

Tedaviyi yürüten Doktor Sermin Günay tarafından uygulanan ilaçlı tedavi yöntemiyle kısa sürede bağımlılıktan kurtulan Balta, AA muhabirine smokinge üniversite yıllarında arkadaş çevresinde başladığını anlattı.

Günde 2 pakete yakın sigara içtiğini söyleyen Balta, "Sigara içerken nefes almakta güçlük çekmem, aldığım nefesin kısa sürede beni tatmin edecek noktada olmadığını keşfetmem ve kızımın yoğun baskısı sigarayı bırakmamda etkin rol oynadı." dedi.

Balta, sigarayı bırakmanın ardından yaşam kalitesinde belirgin değişimler gözlemlediğini ifade etti: "Artık rahat nefes alıyorum, yediğim yemeğin ve içtiğim suyun tadını daha iyi alıyorum. Uyku dengem farklılaştı, özellikle sabahları uyandığımda daha dinlenmiş bir beden ve ruhla güne 'merhaba' diyorum."

Sigara içilen ortamlarda ve sigara kokusunun üzerindeki etkisinden de söz eden Balta, "Sigara içilmeyen bir insana göre, sigara içilen ortamda veya sigara içen bir insanın üzerinde farklı bir koku oluyor. Bu koku çevrenizdeki insanları çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor" diye konuştu.

"Gerçekten çok kötü bir koku"

Balta, kızının sigara nedeniyle endişelenip yaptığı uyarının daha geniş bir sosyolojik boyutu olduğunu vurgulayarak, "Kızımın bana yönelik, 'baba beni ne zaman babasız bırakmayı düşünüyorsun sigara sebebiyle' cümlesi olmuştu. Bu önemli bir sosyolojik argüman" dedi.

Sigarayı bırakmasının ardından cilt renginde olumlu değişimler, tat alma duyusunda iyileşme ve daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları gözlediğini aktaran Balta, arkadaşlarının bıraktığını öğrendiğinde şaşırdığını da belirtti: "Arkadaşlarım ne kullandığımı soruyor, bende sigarayı bıraktığımı söyleyince şaşırıyorlar."

Son olarak Balta, sigara kokusunun artık kendisini de rahatsız ettiğini ve bu kokunun sosyal yaşamda yol açtığı olumsuz etkilerin farkına vardığını söyleyerek, sigarayı bırakmanın hem bireysel sağlık hem de çevresel etki açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

