Kırklareli'de 5. Kolordu Bandosu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Marşlarla Kutladı

Kırklareli'de 5. Kolordu Bölge Bandosu'ndan 30 Ağustos Konseri

5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kırklareli'de konser verdi. Etkinlik, İstasyon Caddesi Sebahattin Ali Sokağı'nda gerçekleştirildi; konserin şefliğini Teğmen Hakan Kırca üstlendi.

Konserde bando, 30 Ağustos Zafer, Parla, Sakarya ve Plevne marşlarının yanı sıra çeşitli türküler seslendirdi. İzleyiciler zaman zaman marşlara ve türkülere eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

Konseri dinlemeye gelenler arasında gaziler ve huzurevi sakinleri de bulunuyordu; topluluk performansı büyük ilgi gördü.

Protokol Mensupları Konser Alanındaydı

Etkinliği Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak de izledi.

