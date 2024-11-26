Kırklareli'de Geleneksel Pancar Pekmezi Üretimi Devam Ediyor

Kırklareli'nin Pekmez Kokan Köyünde Geleneği Yaşatma Mücadelesi

Kırklareli'nde Yıldız Dağları eteklerindeki Soğucak köyünde, geleneksel yöntemlerle hazırlanan pancar pekmezi için ocaklar alev almış durumda. 15 saat süren zorlu bir işlemle elde edilen pekmez, bu yıl yine lezzetiyle dikkat çekiyor.

Pancar Pekmezi Yolu

Vize ilçesine bağlı 220 haneli "havası pekmez kokan köy" olarak bilinen Soğucak'ta, şu günlerde pekmez hazırlığı için birçok evin bahçesinde kazanlar kaynamakta. Mart ayında tarlalara ekilen şeker pancarları, kasımda hasat edilerek evlere getiriliyor ve ardından imece usulü ile pekmez yapımına başlanıyor.

Köylü kadınlar, bahçelerde kabuklarını soyup yıkadıkları pancarları, makine yardımıyla parçaladıktan sonra "bumba" adı verilen büyük kazanlara alıyor. Pancarlar burada odun ateşinde 10 saat kaynadıktan sonra ezme makinasında süzülüyor. Sonrasında pekmez tavalarında yaklaşık 5 saat daha kaynatılıyor.

Pekmez Yapımında Geleneksel El Emeği

Ateş başında duran kadınlar, yavaşça şırayı kepçeyle karıştırıyor ve kaynayan tavalardaki köpüğü alarak pekmezin kalitesini artırmaya çalışıyor. Bu sırada bazen Pomakça türkülerle de eğlenceli anlar yakalıyorlar. Yeterli kıvama ulaştığında pekmez soğutulup, şişeleniyor. Şu anda köyde pekmez litresi 150 liradan satışa sunuluyor.

Pekmez Geleneği ve Zorlukları

Soğucak köyünde yaklaşık 20 hane, geçimlerini pekmez satarak sağlıyor. Köy sakinlerinden Gülşah Beler, pekmezin zahmetli bir yolculukla sofralara ulaştığını belirtiyor. Beler, "Pekmez yapımını annemizden, anneannemizden öğrendik. Geleneksel yöntemi koruyarak odun ateşinde yapıyoruz. Bu lezzetin kaynağıdır," ifadelerini kullanıyor.

Rahmi Beler de, "Pancar pekmezi, tat ve kıvam açısından en çok ön plana çıkan tür. Pancarın tuzunu almazsan pekmez ekşir. Bu, zor bir işlem," diyerek pekmez üretmenin zorluklarını dile getiriyor. Acaba Pancar pekmezi, geçmişten gelen bu geleneksel yöntemlerle daha ne kadar süre varlığını sürdürebilecek?

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.