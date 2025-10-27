Kırklareli'de Sağanak ve Rüzgar Etkili

Kırklareli'de öğle saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar zaman zaman şiddetini artırıyor; bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yağış akşama kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 14:47
Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili yağış

Kırklareli'de öğle saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar, zaman zaman şiddetini artırıyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kentte hava sıcaklığı 16 derece ölçüldü. Sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

