Kırklareli'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kaza ve araçların çarpışma dizilimi

Kırklareli'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Ürünlü köyü yakınlarında yaşandı.

Çağatay A. idaresindeki 34 FY 2867 plakalı kamyonet ile Atilla Y. yönetimindeki 22 BC 350 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 22 BC 350 plakalı otomobil, Murat Ç. yönetimindeki 39 EZ 025 plakalı otomobile çarptı.

Yaralananlar ve müdahale

Kazada sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan Tolga G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.