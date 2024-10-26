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Kırklareli'nde 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan giriş yapan 48 göçmen yakalandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 09:51
Kırklareli'nde 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Yasadışı Göçmen Operasyonu

Kırklareli'de, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan toplam 48 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Ekiplerin Düzenlediği Denetimler

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kofçaz ve Kent Merkezi Operasyonları

Jandarma, Kofçaz ilçesinde ve Bulgaristan'a giden Dereköy Sınır Kapısı yakınında yaptığı denetimlerde toplamda 19 yabancı uyruklu göçmeni yakaladı. Ayrıca, polis ekipleri kent merkezinde durdurdukları bir kamyonda 29 düzensiz göçmeni tespit etti.

İşlemler ve Gözaltılar

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. İnsan kaçakçılığı şüphesiyle 5 kişi de gözaltına alındı.

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