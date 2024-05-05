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Kırklareli'nde kaçak yakıt operasyonu: 9 bin 600 litre karışımlı yakıta el konuldu, sürücü gözaltında!

Kırklareli'nde karışımlı kalorifer yakıtı kaçakçılığı operasyonu! Ekipler tarafından durdurulan bir tankerden 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.05.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 10:41
Kırklareli'nde kaçak yakıt operasyonu: 9 bin 600 litre karışımlı yakıta el konuldu, sürücü gözaltında!

Kırklareli'nde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından karışımlı kalorifer yakıtı kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Operasyonun Detayları:

Ekipler, karışımlı kalorifer yakıtı satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

T.D. plakalı bir yakıt tankeri Pınarhisar ilçesinde durduruldu.

Tankerden alınan numunede yapılan incelemede, 9 bin 600 litre yakıtın karışımlı olduğu tespit edildi.

Kaçak yakıta el konulurken, tanker sürücüsü gözaltına alındı.

Bu operasyonla birlikte Kırklareli'nde son zamanlarda artan kaçak yakıt faaliyetlerine bir darbe vurulmuş oldu.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelede kararlı olduklarını ve bu tür operasyonların artarak devam edeceğini ifade ettiler.

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