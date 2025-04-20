Kırklareli'nde Süs Havuzunda Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir çay bahçesinde bulunan süs havuzunda elektrik akımına kapılan dört kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, 5 yaşındaki M.K. dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Küçük çocuğu kurtarmak için çevresindeki üç kişi hemen havuza girdi. Ancak, havuzda bulunan elektrik akımından etkilenerek hepsi elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, sudan çıkarılan dört kişi için ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve hemen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk, ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Bulut, hastane önünde bekleyen yaralı yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Olayın ardından polis, bölgede inceleme başlattı. İşletme sahibi E.F. (38) gözaltına alındı. Ayrıca, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri havuzda yaptıkları incelemede, havuzda topraklamanın bulunmadığını tespit etti.

Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda incelemede bulundu. Ekipler havuzda topraklamanın olmadığını tespit etti.

Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda incelemede bulundu. Ekipler havuzda topraklamanın olmadığını tespit etti.