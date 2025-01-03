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Kırklareli'nde Tabancayla Öldürme Davası Devam Ediyor

Sevinç G. hakkında kasten öldürme davasında mütalaada ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:43
Kırklareli'nde Tabancayla Öldürme Davası Devam Ediyor

Kırklareli'nde Tabancayla Öldürme Davası Devam Ediyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren kadının yargılama süreci devam ediyor. Sanık Sevinç G., Orhan E'yi öldürdüğü iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Duruşmada Dikkat Çeken Savunmalar

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sevinç G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, hem sanık avukatı hem de maktul avukatı da hazır bulundu. Sevinç G., 8 yıl boyunca nikahsız birlikte yaşadığı Orhan E.'nin olaydan 15 gün önce kendisine darp uyguladığını, bu nedenle mahkemece uzaklaştırma kararı alındığını ifade etti. Ancak Orhan E.'nin birçok kez bu kararı ihlal ettiğini ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Olayın Gelişimi

Olay günü silahın kendisine nasıl geçtiğine dair detaylar veren Sevinç G., "Maktul elindeki silahla beni ölümle tehdit etti. Bahçe duvarından atlarken silahı düşürdü ve ben de aldım. Dayılarımın yanına gizlenmek için oraya gitmeye çalışıyordum. Orhan, dayılarının evine girmeye çalışırken karşıma bıçakla çıktı. Korktum ve o an onun düşürdüğü silah aklıma geldi. Korkuyla ateş ettim ve kaç kez tetiğe bastığımı hatırlamıyorum," dedi.

Mütalaa ve Mahkeme Kararı

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Detayları

14 Şubat 2024 tarihinde, Sevinç G. ile Orhan E. arasında husumet bulunduğu iddia edilen bir karşılaşma yaşanmış, çıkan tartışma sonucunda Sevinç G. yanındaki tabancayla Orhan E.'ye ateş ederek hayatına son vermişti. Olay sonrası Sevinç G. gözaltına alınmış ve mahkemece tutuklanmıştı.

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