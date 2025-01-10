Kırklareli'nde Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'nde Yoğun Sis Görüş Mesafesini Kısıtladı

Kırklareli'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kentteki görüş mesafesinin 40 metrenin altına düşmesine neden oldu. Bu durum, sürücülerin trafikte ilerlemekte zorlanmalarına yol açtı.

Polis Ekipleri Önlemlerini Aldı

Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan sis nedeniyle, polis ekipleri çeşitli noktalarda önlemler alarak güvenliği artırmaya çalıştı. Yolda seyir halindeki araçlar, sis nedeniyle tehlike arz eden durumlarla karşılaştı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, sisin gün boyu etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.