Kırklareli'nde Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'nde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 40 metreye düşürdü ve sürücülere zorluk yaşattı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:43
Kırklareli'nde Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'nde Yoğun Sis Görüş Mesafesini Kısıtladı

Kırklareli'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kentteki görüş mesafesinin 40 metrenin altına düşmesine neden oldu. Bu durum, sürücülerin trafikte ilerlemekte zorlanmalarına yol açtı.

Polis Ekipleri Önlemlerini Aldı

Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan sis nedeniyle, polis ekipleri çeşitli noktalarda önlemler alarak güvenliği artırmaya çalıştı. Yolda seyir halindeki araçlar, sis nedeniyle tehlike arz eden durumlarla karşılaştı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, sisin gün boyu etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Medya-İş'e Destek Çağrısı
2
İstanbul'da Taksicilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
3
Emekli Aylıklarında Yeni Artış: Bakan Işıkhan Açıklama Yaptı
4
Fransa, Nefret Suçlarından Sınır Dışı Ettiği Cezayirli Fenomenin Ülkeye Girişi Engellendi
5
Beşiktaş'ta Kediye Tekme Atan Şüpheli Yakalandı
6
Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Avn: Güvenlik ve Ekonomi Krizleriyle Yüzleşecek
7
AJet, Zamanında Kalkış Oranını Yüzde 85'e Çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar