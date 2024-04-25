Kırklareli ve Edirne’de toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Edirne’de 15, Kırklareli’nde ise 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler Kırklareli’nde, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde gerçekleştirmiş oldukları denetim sonucunda 21 yabancı uyrukluyu yakaladı. Yakalananlar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Edirne’de ise Fas, Pakistan ve Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen, İl Gç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Öte yandan insan kaçakçılığı yaptığı düşünülen 1 kişi de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.