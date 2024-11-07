Kırklarelili Çiftçi Karabağ Zaferi'ni Tarlasında Kutladı

Kırklarelili Çiftçi Tarlasına Duygusal Bir Mesaj Bıraktı

Kırklareli’ne bağlı Evrensekiz beldesinde çiftçilik yapan Burak Tunçkol, Karabağ Zaferi'nin dördüncü yıl dönümü dolayısıyla tarlasına pullukla özel bir mesaj yazdı. Tunçkol, "Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Zaferi 4 Yaşında" ifadesini toprağa iz bırakarak oluşturdu.

Bayraklar ve Anlamlı Mesaj

Tunçkol, traktörüne Türk ve Azerbaycan bayrakları asarak bu anlamlı kutlamayı gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren bir çalışma ile yazdığı mesaj, hem milli duyguları pekiştiriyor hem de kardeşlik bağlarını simgeliyor.

Şehitlere Saygı

Burak Tunçkol, AA muhabirine verdiği demeçte, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeş ülke olduğunu belirterek, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünü kutlama amacı ile bu çalışmayı yaptığını ifade etti. Tunçkol, "Karabağ Zaferi'nde çok sayıda şehit verildi. Tarlaya yazı yazarken her toprağa pulluğu batırdığımda şehitler aklıma geliyor. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun," şeklinde duygu dolu sözler sarf etti.

Çiftçi Tunçkol, daha önce de tarlasına pullukla çeşitli yazılar yazmıştı. Bu tür etkinlikler, milli birlik ve beraberliği pekiştirmek açısından büyük bir önem taşıyor.

Kırklarelili çiftçi Burak Tunçkol, Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Zaferi 4 Yaşında" yazdı.

Kırklarelili çiftçi Burak Tunçkol, Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Zaferi 4 Yaşında" yazdı.