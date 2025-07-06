Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Şehitler İçin Saygı Duruşu

Kırkpınar'da Şehitler İçin Davul ve Zurna Susturuldu

Son günlerde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yaşanan acı olaylar, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hissedildi. Bu yıl, 5 askerin şehit olmasının etkisiyle etkinlikte davul ve zurna çalmama kararı alındı.

Güreşler için Saygı Duruşu

Güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'ndaki anonsla, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki şehitlerimiz için düzenlenen saygı duruşu duyuruldu. Seyirciler, bu duygu dolu anlarda birlik ve beraberlik mesajı vermek için topluca "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganını attı.

Bu yılki Kırkpınar, hem güreşlerin heyecanı hem de yaşanan acı kayıplar nedeniyle özel bir anlam taşıdı. Şehitlerimizin anısına gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılar için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yer etti.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin şehit olması nedeniyle 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde davul ve zurna olmadan güreşlerin yapılmasına karar verildi.