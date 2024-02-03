Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu İstanbul’da Yakayı Ele Verdi: Bakan Yerlikaya Açıkladı

Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan Uyuşturucu Madde Karteli Elebaşı Rawi Ali Qureshı'nın, İstanbul'da gerçekleştirilen "Kartel-5" operasyonuyla yakalandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada operasyonun detaylarına değindi.



Bakan Yerlikaya, Rawi Ali Qureshı'nin Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, Qureshı'nin geniş suç ağına sahip olduğu ve büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu ifade edildi.

Operasyonu düzenleyen polislere tebriklerini ileten Bakan Yerlikaya, ülkeyi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden temizleme kararlılıklarını vurguladı.



