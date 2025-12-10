DOLAR
Kırşehir'de Ahi Evran'ın Deri İşlemeciliği Zanaatkarlar Çarşısı'nda Canlanıyor

Kırşehir Zanaatkarlar Çarşısı'nda Nafiye Selin Durmuş, Ahi Evran geleneği deri işlemeciliğini modern tasarımla el işçiliğiyle yeniden yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:08
El işçiliği ve modern tasarım birleşiyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Ahi Evran geleneğine dayanan deri işlemeciliği, Zanaatkarlar Çarşısı’nda yeniden hayat buluyor.

Zanaatkarlar Çarşısı’nda tamamen el işçiliğiyle üretilen deri ürünlerini satışa sunan Nafiye Selin Durmuş, aldığı sanat ve tasarım eğitimiyle yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarına yeni bir soluk getiriyor. Lise eğitimini resim bölümünde, üniversite öğrenimini ise moda tasarımı alanında tamamladığını belirten Durmuş, dericiliğe duyduğu ilgiyle mesleğine yeni bir bakış kazandırdı.

Durmuş sözlerine şöyle devam etti: "Ahi Evran’ın yaptığı dericilik mesleği beni çok etkiledi. Kırşehir’de dericilik üzerine kurslar vermeye başladım. Geleneksel tekniklerle modern tasarımları birleştiriyorum. Hazır ürünler yerine insanların hayallerini tasarlamayı tercih ediyorum. Ürünlerin tamamı el işçiliğiyle yapılıyor".

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur ise kadın zanaatkarların ortaya koyduğu çalışmaların önemine dikkat çekti ve şöyle konuştu: "Kadınlarımız el sanatları üretmeye devam ederek. Bacıyan-ı Rum teşkilatının ruhunu yaşatıyor. 800 yıllık gelenek yeniden canlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu tür çalışmalara büyük önem veriyor ve incelemeler sonucunda zanaatkâr belgeleri veriyor. Çarşı içinde farklı sanat dalları da sergileniyor".

