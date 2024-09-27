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Kırşehir'de Ahilik Kutlamaları: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Katılımı

Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası'nda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı ve emanete riayet vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:33
Kırşehir'de Ahilik Kutlamaları: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Katılımı

Kırşehir'de Şet Kuşanma Töreni Coşkusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'de düzenlenen 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahilik için organize edilen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı. Tören, tarihi Ahi Evran Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Emanete Riayet Vurgusu

Törende bir konuşma yapan Erbaş, Ahilik Haftası'nın Mevlid-i Nebi Haftası ile çakıştığını belirtti. Emanete riayet etmenin önemine değinen Erbaş, "Öncelikle bedenimiz, ruhumuz bize emanet. Sonra birbirimize emanetiz. Ailemiz, çocuğumuz, eşimiz ve sorumlu olduğumuz kişiler bize emanet. Peygamberimizi anıyoruz; münasebetlerimizde, komşuluk ilişkilerimizde, ticaret hayatımızda bunu şiar edinmemiz gerekiyor," dedi.

Ahilik Anlayışının Önemi

Ahilik anlayışının hem ticari hem de sosyal yaşamda önemli kurallar sunduğunu dile getiren Erbaş, "Birlik, beraberlik, yardımlaşmak ve dayanışmak, önemle üzerinde durulması gereken konular. Kur'an-ı Kerim'in 255 ayetinde yardımlaşma ve dayanışma üzerine mesajlar bulunmaktadır. Bu, inancımızın temeli olan Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor," ifadelerini kullandı.

Ahi Duası ve Ödül Töreni

Konuşmasının ardından Ahi duası yapan Erbaş, Kırşehir Ahisi olarak seçilen saatçi esnafı Adem Köksal Hafız'a kaftan giydirerek şet kuşattı. Tören öncesi yeni atanan Vali Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret eden Erbaş, Bedesten Çarşısı'nda da Ahilik duası yaptı.

Ziyaretler ve Anmalar

Ali Erbaş, etkinlikler kapsamındaki ziyaretlerine devam ederek Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Camii ve Türbesi'ni de ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i makamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret etti. Erbaş'ı yöresel kıyafetler giyen çocuklar karşıladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i makamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret etti. Erbaş'ı yöresel kıyafetler giyen çocuklar karşıladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i makamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret etti. Erbaş'ı yöresel kıyafetler giyen çocuklar karşıladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i makamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret etti. Erbaş'ı yöresel kıyafetler giyen çocuklar karşıladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i makamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret etti. Erbaş'ı yöresel kıyafetler giyen çocuklar karşıladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i makamında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret etti. Erbaş'ı yöresel kıyafetler giyen çocuklar karşıladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve Türbesi'ni ziyaret etti. Erbaş müze çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve Türbesi'ni ziyaret etti. Erbaş müze çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve Türbesi'ni ziyaret etti. Erbaş müze çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve Türbesi'ni ziyaret etti. Erbaş müze çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve Türbesi'ni ziyaret etti. Erbaş müze çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve Türbesi'ni ziyaret etti. Erbaş müze çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve Türbesi'ni ziyaret etti. Erbaş müze çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (ortada), Kırşehir'de Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve Türbesi'ni ziyaret etti. Erbaş müze çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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