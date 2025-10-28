Kırşehir'de Anaokulundan Cumhuriyet'in İlanı Temsili Gazete Dağıtımı

Anaokulu öğrencileri hazırladıkları temsili gazeteyi vatandaşlara dağıttı

Kırşehir Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in ilan edilişini duyuran temsili gazeteyi hazırlayıp vatandaşlara dağıttı.

Dönemin kıyafetlerini giyen 27 öğrenci, gazete dağıtımı için Cacabey Meydanı ve Ankara Caddesi'ne çıktı.

Anaokulu öğretmenlerinden Fırat Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada etkinlikle Cumhuriyet'in "7'den 70'e" kutlandığını göstermek istediklerini belirtti. Arslan, "Öğrencilerimiz sadece Cumhuriyet'i öğrenmekle kalmayacaklar, aynı zamanda yaşayacaklar." diye konuştu.

Öğretmenlerden Yasemin Vurgun Dağlı ise Cumhuriyet'in ilanını öğrencilerle canlandıracaklarını, çocuklarla beraber o döneme giderek Cumhuriyet'in sesini haykıracaklarını vurguladı. Dağlı, "Sadece etkinlik değil, o zamanın ruhunu da işlemek istedik. Çocuklarımız ellerinde gazetelerle, 'Yazıyor yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor' diyerek vatandaşlara gazeteleri dağıtacaklar." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Defne Gevrek, Arya Macar ve Aslı Ceren de Cumhuriyet'le ilgili gazete dağıtmaya geldiklerini belirtti. Etkinlik sırasında öğrenciler "yazıyor, yazıyor" şeklinde seslenerek gazeteleri dağıttı.

Gazeteleri alan vatandaşlar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirip, öğrencileri tebrik etti.

