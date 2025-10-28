Kırşehir'de Anaokulundan Cumhuriyet'in İlanı Temsili Gazete Dağıtımı

Kırşehir Cumhuriyet Anaokulu'nda 27 öğrenci, dönemin kıyafetleriyle Cacabey Meydanı ve Ankara Caddesi'nde Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazete dağıttı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 12:03
Kırşehir'de Anaokulundan Cumhuriyet'in İlanı Temsili Gazete Dağıtımı

Kırşehir'de Anaokulundan Cumhuriyet'in İlanı Temsili Gazete Dağıtımı

Anaokulu öğrencileri hazırladıkları temsili gazeteyi vatandaşlara dağıttı

Kırşehir Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in ilan edilişini duyuran temsili gazeteyi hazırlayıp vatandaşlara dağıttı.

Dönemin kıyafetlerini giyen 27 öğrenci, gazete dağıtımı için Cacabey Meydanı ve Ankara Caddesi'ne çıktı.

Anaokulu öğretmenlerinden Fırat Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada etkinlikle Cumhuriyet'in "7'den 70'e" kutlandığını göstermek istediklerini belirtti. Arslan, "Öğrencilerimiz sadece Cumhuriyet'i öğrenmekle kalmayacaklar, aynı zamanda yaşayacaklar." diye konuştu.

Öğretmenlerden Yasemin Vurgun Dağlı ise Cumhuriyet'in ilanını öğrencilerle canlandıracaklarını, çocuklarla beraber o döneme giderek Cumhuriyet'in sesini haykıracaklarını vurguladı. Dağlı, "Sadece etkinlik değil, o zamanın ruhunu da işlemek istedik. Çocuklarımız ellerinde gazetelerle, 'Yazıyor yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor' diyerek vatandaşlara gazeteleri dağıtacaklar." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Defne Gevrek, Arya Macar ve Aslı Ceren de Cumhuriyet'le ilgili gazete dağıtmaya geldiklerini belirtti. Etkinlik sırasında öğrenciler "yazıyor, yazıyor" şeklinde seslenerek gazeteleri dağıttı.

Gazeteleri alan vatandaşlar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirip, öğrencileri tebrik etti.

Kırşehir'de anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in ilan edilişinin temsili gazetesini vatandaşlara...

Kırşehir'de anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in ilan edilişinin temsili gazetesini vatandaşlara dağıttı. Dönemin kıyafetlerini giyen 27 öğrenci, gazete dağıtımı için Cacabey Meydanı ve Ankara Caddesi'ne geldi.

Kırşehir'de anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in ilan edilişinin temsili gazetesini vatandaşlara...

İLGİLİ HABERLER

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars ve Iğdır'da Dağcılar Gökkuşağı Tepeleri'nde 'Cumhuriyet Yürüyüşü'
2
Bakan Kurum: TOKİ Konutlarının Sağlamlık Sırrı Videoyla Paylaşıldı
3
Kırşehir'de Anaokulundan Cumhuriyet'in İlanı Temsili Gazete Dağıtımı
4
Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın 'Benimle, Cumhuriyetle' Projesi: 102 Köyde Gençlik Atılımı
5
İsmet Acar'dan TSK Dayanışma Vakfı'na 12 Daire Bağış
6
GSB ile Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları 'Türkiye Sportif Tarama ve Spora Yönlendirme' Protokolü İmzaladı
7
Mirziyoyev ile Trump'ın Özel Temsilcisi Gor, C5+1 Zirvesini Görüştü

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar