Kırşehir'de FETÖ hükümlüsü apartman bodrumunda yakalandı
Eski memur Ö.O, kent merkezinde saklandığı bodrumda yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giymiş kişinin yerini belirledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucu, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski memur Ö.O'nun kent merkezinde saklandığı apartman tespit edildi.
Ekiplerin operasyonunda, hükümlü Ö.O, saklandığı apartmanın bodrum katında yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
