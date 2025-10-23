Kırşehir'de FETÖ hükümlüsü apartman bodrumunda yakalandı

Kırşehir'de FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş eski memur Ö.O, kent merkezindeki bir apartmanın bodrumunda yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:31
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giymiş kişinin yerini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucu, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski memur Ö.O'nun kent merkezinde saklandığı apartman tespit edildi.

Ekiplerin operasyonunda, hükümlü Ö.O, saklandığı apartmanın bodrum katında yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski kamu personeli, saklandığı bir apartmanın bodrumunda yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

