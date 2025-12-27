Kırşehir'de İlkokul Öğrencilerine Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Kent Konseyi bünyesinde başkanlığını Prof. Dr. Ayla Ünsal'ın yürüttüğü Sağlık ve Spor Çalışma Grubu tarafından düzenlenen farkındalık programı kapsamında, 23 Nisan İlkokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı.

Programın İçeriği ve Vurgular

Etkinlikte, çocukluk çağında kazanılan doğru ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarının bireylerin yaşam boyu sağlığını doğrudan etkilediği vurgulandı. Öğrencilere ağız bakımının temel kuralları ve doğru diş fırçalama teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gönüllü Katkı ve Dağıtılan Malzemeler

Program, üniversite öğrencilerinin gönüllü katkılarıyla gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda öğrencilere maske, diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı; uygulamalı eğitimlerle çocukların alışkanlık kazanmasına destek sağlandı.

