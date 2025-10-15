Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 4'ü tutuklandı.

Operasyon detayları

Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada kent merkezi ile Kaman ve Mucur ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 198 sentetik hap, 445 gram kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltı ve yargı süreci

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.K, F.Ç, S.A. ve İ.E.Y. hakimlikçe tutuklandı; diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 198 sentetik hap ele geçirildi.