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Kırşehirli Dağcılar Kervansaray Dağı'nın Zirvesine Tırmandı

Kırşehirli dağcılar, Kervansaray Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:53
Kırşehirli Dağcılar Kervansaray Dağı'nın Zirvesine Tırmandı

Kırşehirli Dağcılar Kervansaray Dağı'nda Türk Bayrağı Açtı

Kırşehirli dağcılar, Kervansaray Dağı‘nın 1679 metre yüksekliğindeki zirvesine ulaşarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan 12 dağcı, tırmanış süresince zorluklarla karşılaştı.

Yaklaşık 2,5 Saat Süren Tırmanış

Dağcılar, yaklaşık 2,5 saat süren zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaşmayı başardı. Tırmanış sırasında, zaman zaman karlı zemin nedeniyle zor anlar yaşayan ekip, nihayet zirveye ulaştı. Zirvede Türk bayrağını açarak İstiklal Marşı okuyan dağcılar, şehitleri andı.

Başka Bir Zirve Keşfi

Bu etkinlikten bir hafta önce, dağcılar Çayağzı köyü nde 1610 rakımlı Bayraktepe‘nin zirvesine de tırmanış gerçekleştirmişti. Bu çalışmalar, dağcılığın yaygınlaşmasına ve gençlerin spora yönlendirilmesine katkı sağlıyor.

Kırşehirli dağcılar, Kervansaray Dağı'nın 1679 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk...

Kırşehirli dağcılar, Kervansaray Dağı'nın 1679 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

Kırşehirli dağcılar, Kervansaray Dağı'nın 1679 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk...

Kırşehirli dağcılar, Kervansaray Dağı'nın 1679 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

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