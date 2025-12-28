Kışta Çocuk Sağlığı: Bağışıklık, Enfeksiyon Riskleri ve Korunma Önerileri

Medicana Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuray Kurt Önal, kış aylarında çocukların bağışıklık sisteminin zayıfladığına dikkat çekerek kapalı alanlardaki enfeksiyon risklerini değerlendirdi.

Kışın artan riskler

Dr. Önal, soğuk hava, hava kirliliği ve kapalı alanlardaki yoğun insan temasının çocukların sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Okul, kreş, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma gibi alanların mikropların yayılması için uygun ortamlar sunduğunu ve damlacık yoluyla yayılan enfeksiyonların hızla çoğalabildiğini vurguladı.

En sık görülen solunum yolu hastalıkları

Dr. Önal, çocuklarda en sık görülen sağlık sorunlarının üst solunum yolu hastalıkları olduğunu; bu hastalıklara burun ve boğaz iltihaplarına yol açan 200’den fazla virüsün neden olabildiğini açıkladı. Yılda 5-8 kez görülebilen üst solunum yolu enfeksiyonlarının okula giden çocuklarda daha sık yaşandığını, bunun bağışıklık sistemiyle ilişkili olduğunu söyledi.

Çocuklarda sık rastlanan solunum yolu hastalıkları arasında soğuk algınlığı, grip, akut bronşiyolit, pnömoni ve otit yer alıyor. Soğuk algınlığı ve gripte belirtilerin genellikle hafif ateş, burun akıntısı ve boğaz ağrısı şeklinde seyrettiğini; bu hastalıkların zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

Korunma ve öneriler

Kış aylarında enfeksiyonlardan korunmak için Dr. Önal ailelere şu önerileri iletti: kapalı alanlardan uzak durulması, dengeli beslenme, düzenli el yıkama ve yeterli sıvı alımı. Ayrıca çocukluk aşılarının ve grip aşısının yapılmasının sağlık açısından kritik olduğunu belirtti.

Dr. Önal, erken bulgu ve belirtilerde sağlık kuruluşlarına başvurmanın, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemede ve komplikasyonları azaltmada önemli olduğunu sözlerine ekledi.

