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Kız Çocukları Kastabala Antik Kenti'nde Tarihle Buluştu

Osmaniye'de Dünya Kız Çocukları Günü'nde, kız çocukları antik kentte kazı çalışmalarına katıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:31
Kız Çocukları Kastabala Antik Kenti'nde Tarihle Buluştu

Osmaniye'de Kız Çocuklarından Özel Etkinlik

Osmaniye, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri çerçevesinde, köylerde yaşayan ve devlet korumasındaki kız çocukları, tarihi Kastabala Antik Kenti'nde bir araya geldi.

Antik Kentteki Kazı Çalışmalarına Destek

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, merkez, Kadirli ve Düziçi ilçelerine bağlı köylerde yaşayan oldukça sayıda kız çocuğu ile müdürlüğe bağlı yurtlarda ikamet eden 35 kız çocuğu, yaklaşık 2700 yıllık geçmişe sahip Kastabala Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına katıldı. Gezi ve Etkileşim

Etkinlik kapsamında ilk olarak tiyatro alanını ziyaret eden çocuklar, burada çeşitli fotoğraflar çekti. Ardından kazı çalışmaları devam eden tapınak alanına yöneldiler.

Farkındalık Yaratma Amacı

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, yapılan etkinliklerin amacının çocuklarda bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Nacar, "Burada çocuklarımıza tarihi eserleri tanıtarak, kazı çalışmasına katılımlarını sağlıyoruz. Kırsaldan gelen, koruma altındaki ve sosyoekonomik destek verdiğimiz çocuklarla birlikte 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde farklı bir etkinlik düzenlemek istedik." şeklinde ifade etti.

Osmaniye'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, köylerde yaşayanlar ile...

Osmaniye'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, köylerde yaşayanlar ile devlet korumasındaki kız çocukları Kastabala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına katıldı

Osmaniye'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, köylerde yaşayanlar ile...

Osmaniye'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, köylerde yaşayanlar ile devlet korumasındaki kız çocukları Kastabala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına katıldı

Osmaniye'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, köylerde yaşayanlar ile...

Osmaniye'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, köylerde yaşayanlar ile devlet korumasındaki kız çocukları Kastabala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına katıldı

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