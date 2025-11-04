Kızılay Haftası Bartın'da: Etkinlikler ve Yeni Bina Ziyareti

Yayın Tarihi: 04.11.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 19:14
Etkinlikler ve okul ziyaretleri

Tüm yurtta olduğu gibi Bartın’da 29 Ekim ile 5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerle Kızılay Haftası kutlanıyor. Türk Kızılayı Bartın Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında gönüllüler, kentteki okulları ziyaret ederek öğrencilere faaliyetler ve afetler konusunda bilgi verdi. Görevliler, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Öğrenciler, Millet Bahçesi içindeki Kızılay Bartın Şubesinin yeni binasını ziyaret etti; ziyaret sırasında binada yürütülen faaliyetler detaylı şekilde anlatıldı.

Genel merkez yetkililerinin ziyareti ve inceleme

Kızılay Haftası kutlamaları nedeniyle Türk Kızılayı Genel Başkanlık Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ile Şube ve Gönüllü Yönetim Başkanı Nurdal Durmuş, Kızılay Bartın Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Başkan Yalçın ve yönetim kurulu, Genel Sekreter Yardımcısı Can ile Şube ve Gönüllü Yönetim Başkanı Durmuş’a yeni binayı ve bahçesini gezdirerek binanın son durumu hakkında bilgi verdi.

Yapılan incelemede, binadaki eksiklikler ve yapılması gerekenler tespit edildi.

Planlar ve teşekkür

Başkan Nihat Yalçın, etkinliklerde kendilerini yalnız bırakmayan merkez yöneticilerine; gerçekleştirilen etkinliklere destek olan kentteki okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere; ayrıca kentteki kamu yöneticilerine, siyasetçilere ve tüm gönüllülere teşekkür etti.

Yalçın, yeni binada sosyal market oluşturulacağını ve binanın bahçesinde her haftanın bir günü kan bağışı yapılabilecek bir alan planlandığını kaydetti.

