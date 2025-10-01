Kızılhaç Gazze'de Operasyonlarını Geçici Olarak Durdurdu

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail ordusunun işgal planını fiili olarak devreye soktuğu Gazze kentindeki operasyonlarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldığını duyurdu.

ICRC'nin Açıklaması ve Taşıma Kararı

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, "Gazze kentindeki (İsrail saldırıları) askeri operasyonların yoğunlaşması nedeniyle, Gazze kentinde bulunan ICRC ofisindeki operasyonların geçici olarak askıya alınmasına, güvenliği ve operasyonların sürekliliğini sağlamak amacıyla personelin Gazze’nin güneyindeki Kızılhaç ofislerine nakledilmesine karar verildi." ifadelerine yer verildi.

İnsani Durum ve Müdahale Kısıtları

Açıklamada, bu kararın Gazze'de hala on binlerce insanın zorlu insani koşullarla karşı karşıya olduğu ve daha fazla yardıma acilen ihtiyaç duyulan bir dönemde alındığı vurgulandı. Metinde, Gazze'deki sivillerin öldürüldüğü, zorla yerinden edildiği ve ağır koşullara maruz kaldığı belirtildi.

Filistin Kızılayı ve sivil savunma da dahil ilk müdahale ekiplerinin yardım sağlamak için durmaksızın çalıştığı ancak hareket kabiliyetlerinin ve sivil halka güvenli şekilde ulaşma yeteneklerinin ciddi şekilde kısıtlandığı kaydedildi.

ICRC, Gazze kentindeki sivillere koşullar elverdiği sürece Deyr el-Belah ve Refah'taki ofislerimiz aracılığıyla destek sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

Geri Dönme Taahhüdü

Açıklamada, ICRC'nin onlarca yıldır Gazze kentinde bulunduğu hatırlatılarak, koşullar elverdiği anda buraya geri dönmeye kararlı olunduğu vurgulandı.