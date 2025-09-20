Kızını sosyal medyada oynatarak para kazandığı iddia edilen baba gözaltına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Görüntülerdeki çocuk sağlık kontrolü sonrası devlet korumasına alındı, baba emniyete alındı; bakanlık dava sürecine müdahil olacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 13:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada kızını oynatarak para kazandığı iddia edilen babanın emniyet birimleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, bazı basın yayın organlarında yer alan haberler dolayısıyla kamuoyunu bilgilendirmenin uygun görüldüğü belirtildi. İhbar ve görüntüler üzerine emniyet birimlerince adres tespit edilerek ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği vurgulandı.

Görüntülerde yer alan çocuğumuz, sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır.

Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.

Söz konusu şahıs, emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır.

Bakanlık, konuyla ilgili yasal süreçleri yakından takip edecek ve dava sürecine müdahil olarak şahsın gereken cezayı alması için titizlikle çaba gösterecektir.

