Kızören Obruğu'ndaki Müze Otel, Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Kızören Obruğu Yanındaki Eşsiz Misafirperverlik

Konya'nın Karatay ilçesinde, Kızören Obruğu'nun yanındaki tarihi Kervansaray, restorasyon çalışmaları sonrasında müze otele dönüştürüldü. Selçuklu Dönemi'ne ait bu yapı, açılışının ardından yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya başladı.

Bir Eserin Yeniden Hayat Bulması

Kızören Obruğu'nun 70. kilometresinde yer alan, 800 yıl önce inşa edilmiş olan bu kervansaray, Karatay Belediyesi'nin 3 yıl süren titiz restorasyon süreci sonunda ziyaretçilere kapılarını açtı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın liderliğinde yürütülen projeler sayesinde, otel hem tarihsel kimliğini korudu hem de modern olanaklarla ziyaretçilere hizmet vermeye başladı.

Sessiz ve Derin bir Deneyim

Otelin müdürü Mehmet Demircioğlu, otelin sloganının "sessiz ve derin" olduğunu belirtiyor. Ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunan otel, hem yerli hem de yabancı misafirlerin yoğun ilgisini çekiyor. Demircioğlu, "Ziyaretçilerimiz, Kızören Obruğu manzarasını görmek için geliyorlar. Müze alanını gezdikten sonra konaklama için de rezervasyon yaptırıyorlar," diye ekliyor.

Yüksek Ziyaretçi Sayısı

Demircioğlu, günlük 600-700 ziyaretçi aldıklarını ifade ederek, oteldeki tarihi eserlerin de büyük ilgi gördüğünü kaydediyor. "Burada insanlar sakinliği buluyor ve tarihi bir deneyim yaşıyor. İç mekanlarımızda sunduğumuz lezzetli yemekler de ziyaretçileri memnun bırakıyor," diyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirler, özellikle Avrupa, Rusya ve Uzak Doğu'dan gelen turistler, otelin benzersiz atmosferini keşfetmekte kararlılar.