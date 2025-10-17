KKTC 19 Ekim Seçimi: İki Devletli Çözüm mü Federasyon mu?

KKTC'de 19 Ekim cumhurbaşkanlığı seçimi iki devletli çözüm ve federasyon tercihi etrafında şekilleniyor; seçmenler Türkiye ile ilişkilerin belirleyici olacağını vurguluyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 16:15
KKTC 19 Ekim Seçimi: İki Devletli Çözüm mü Federasyon mu?

KKTC'de seçim atmosferi: İki devletli çözüm ve federasyon tercihi ön planda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde iki devletli çözüm ile federasyon modeli, seçmenlerin sandıktaki kararını belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Başkent Lefkoşa'da seçim atmosferi yoğun; adayların miting ve kampanyaları sürüyor. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devlet vizyonu ile ana muhalefet lideri Tufan Erhürman'ın federasyon odaklı yaklaşımı arasında tercih yapacağını söylüyor.

Vatandaşların görüşleri

Lefkoşa'da yaşayan Ahmet Albayrak, AA muhabirine, seçimde ana vatan Türkiye ile birlikte hareket eden ve iki devletli çözümü destekleyen adaya oy vereceğini belirterek, seçimlerin hem KKTC hem de Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Muhittin Alkanlı ise yıllar önce Türkiye'den KKTC'ye göç ettiğini anlatarak, Türkiye'ye yakın duran adayın KKTC için kazanım olacağını söyledi.

Sefer Baygın isimli vatandaş Ada'da federasyon istemediklerini vurguladı ve tarihsel süreçte Rumların Türklere yönelik saldırılarını hatırlattı. Baygın, geçmişte kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti" adlı federe devletin çok yaşamadığını belirterek tekrar aynı şeyleri yaşamanın anlamı olmadığını ifade etti.

Mesut Kazık, Sadık Yavaş ve Abdullah Karademir seçimlerin KKTC için hayırlı olmasını dilerken, Ömer Vural "Seçimleri kim kazanırsa kazansın ülkemizin geleceği için çalışmalı." diye konuştu.

Türkiye ile ilişkiler ve istikrar vurgusu

Emekli olduğunu söyleyen Ahmet Süzal, 8 adayın yarışacağı seçimin önemini vurgulayarak, "Bence burada önemli olan yaşamış olduğumuz bu topraklarda devlete sahip çıkıp, onun gereğini yapmaktır." dedi. Süzal, KKTC-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti:

"Kıbrıs'ın siyasi bir problemi var. Onu da Türkiye'nin yardımlarıyla ve gücüyle çözmek gerektiğine inanıyorum. Bizim tek tutunacağımız dal Türkiye'dir. Türkiyesiz KKTC diye bir şey olmaz. Bu, nettir ve kesindir."

Esnaf Halef Kurt ise her iki adayın "her ne kadar farklı gibi dursa da birbirlerine oldukça yakın" olduğunu, her iki adayın da Türkiye ile iyi ilişkileri sürdürmeyi hedeflediğini söyledi. Kurt, KKTC'nin mali dayanıklılığı için Türkiye ile bağların önemine dikkat çekti ve KKTC'nin "dünyaya açılan tek kapısı"nın Türkiye olduğunu vurguladı.

Serbest meslek sahibi İsmail Yumurtacıoğlu, KKTC'nin uluslararası tanınırlık sorununa bağlı olarak dezavantajlı olduğunu belirterek, "İstikrar için Türkiye ile beraberlik, aynı yolda yürümek illa ki önemli." dedi.

İlk kez oy kullanacak müzik bölümü öğrencisi Akış Işık, seçimin gençliğin ve halkın yaşam kalitesi açısından önemli olduğunu, ada barışını istediğini ve federasyon çözümünü de "iyi bir çözüm" olarak gördüğünü ifade etti.

Gülşah Sanver Manavoğlu ise Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı Tufan Erhürman'ı desteklediğini ve bu tercihinin temelinde "değişim" isteği bulunduğunu kaydetti.

Sonuç

Seçim sonucunun hangi aday lehine olacağı belirsizliğini korurken, seçmenin Türkiye ile ilişkiler ve çözüm modeli tercihleri doğrultusunda sandıkta yönünü belirleyeceği öne çıkıyor.

