KKTC Başbakanı Ünal Üstel Safra Kesesinden Ameliyat Oldu

KKTC Başbakanı Ünal Üstel Ameliyat Geçirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, şiddetli ağrı şikayeti ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde safra kesesinde enfeksiyon olduğu tespit edilen Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

Ameliyat Başarılı Geçti

YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat, düzenlediği basın toplantısında Üstel'e laparoskopik kapalı safra ameliyatı yapıldığını ve operasyondan başarılı bir sonuç alındığını açıkladı. Müjdat, "Ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi," ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel İstirahate Çekildi

Ameliyatın ardından Başbakan Ünal Üstel'in sağlık durumu stabil ve istirahat etmeye alındığı bildirildi. Halk Sağlığı açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.