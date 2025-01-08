KKTC Başbakanı Üstel, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Ağırladı

Başbakan Üstel ve Bakan Fidan Görüşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, çeşitli temaslar için Lefkoşa'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Başbakanlık ofisinde gerçekleşen kabulde, başbakan ve bakan baş başa görüştü.

Heyetler Arası Görüşme

Görüşmenin ardından Başbakanlık Şeref Salonu'nda Türkiye ve KKTC heyetleri arasında bir toplantı yapıldı. Bu önemli görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın KKTC'deki temaslarını yarın tamamlaması bekleniyor.