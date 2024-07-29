KKTC Başbakanı Üstel, İsrail Bakanı Katz'ı Kınadı

KKTC Başbakanı Üstel'in Sert Tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımına sert bir tepki gösterdi.

Ayrımsız Destek

Başbakan Üstel, yaptığı açıklamada, Katz'ın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile ilgili ifadelerini "esefle kınıyoruz" diyerek değerlendirdi. Üstel, “Katz'ın sözleri, Gazze’de masum çocukların öldürülmesine göz yuman bir anlayışın yansımasıdır.” şeklinde konuştu.

Türk Milletinin Yanında

KKTC Başbakanı, Kıbrıs Türk halkının her koşulda Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Üstel, ayrıca şu ifadelerde bulundu: "Masum sivillerin kanını dökme meziyetini kendinde bulanların tehditleri, Türk milletini asla korkutamaz. Dünyanın her yerinde barış çağrıları yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı olduğundan farklı gösterme çabaları nafiledir."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Katz'ın, ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerini esefle kınıyoruz." ifadesini kullandı.