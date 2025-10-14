KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve Azerbaycan Dostluk Gruplarını Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üç ülkenin dostluk gruplarını kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Türkiye, Azerbaycan ve KKTC parlamentolar arası dostluk gruplarının heyetlerini kabul etti. Kabulde iki ülke ile KKTC arasındaki parlamenter ilişkiler ve Türk dünyasıyla dayanışma gündeme geldi.

Katılımcılar ve takdim edilen hediyeler

Kabulde, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve KKTC-Azerbaycan Dostluk Grubu üyesi Resmiye Eroğlu Canaltay ile Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve her üç ülkenin dostluk gruplarından milletvekilleri yer aldı. Görüşme öncesinde Türkiye ve Azerbaycan heyetleri Cumhurbaşkanı Tatar’a hediyeler takdim etti.

Görüşmenin öne çıkanları

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'ın Gebele kentinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi döneminde üye ülkelerin yoğun ilgisiyle karşılandığını aktardı. Tatar, 5 yıl önce seçildiğinde aklında hep Türk dünyası ile buluşma fikri olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini tayin etme hakkı ile bundan sonraki yolu yürümek zorunda olduğunu vurguladı.

Artık bambaşka bir dönem başladı. Tüm Türk devletleri kardeştir ve bunun parçası olmaktan şeref duyuyorum. Azerbaycan'dan ve Türkiye Cumhuriyeti'nden milletvekili kardeşlerimizleyiz. Bunlar gerçekten önemli, tarihi gelişmelerdir.

Tatar ayrıca, Rumların geçmişte federasyon modelini bir sıçrama tahtası olarak kullanarak Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaya çalıştığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının kendi amaçları ve hedefleri doğrultusunda ayrı ve bağımsız bir devlet olarak yaşaması onurlu bir yoldur. dedi.

Emiraslanov'dan dayanışma ve genişleme vurgusu

Ehliman Emiraslanov ise Azerbaycan ile KKTC arasındaki kardeşlik ve dayanışma bağlarının giderek güçlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Emiraslanov, KKTC'de bu pazar yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin hayırlı olmasını diledi.

Gebele Zirvesi'ne KKTC'nin katılımının Türk dünyası açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Emiraslanov, parlamentolar arası dostluk gruplarını genişletme arzusunda olduklarını kaydetti ve bu grupların yalnızca Azerbaycan, Türkiye ve KKTC ile sınırlı kalmaması, diğer Türk devletlerinin parlamentolarında da KKTC ile dostluk grupları oluşturulması gerektiğini vurguladı.

