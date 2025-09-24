KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi: Propaganda Süreci Başladı

KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Propaganda Süreci Resmen Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için adayların propaganda süreci, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklamasıyla başladı.

Propaganda Sürecinin Süresi ve Yasaklar

YSK'ya göre, propaganda süreci bugün itibarıyla başladı ve seçim yasakları nedeniyle 18 Ekim saat 18.00'de sona erecek.

Propaganda materyallerinde Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC bayrakları ve dini ibareler kullanılamayacak.

YSK'nın açıklamasına göre, adaylar ve siyasi partilere miting için alan gösterilecek ve bu alanlar dışında toplantı, gösteri ve diğer siyasi aktiviteler yapılamayacak.

Adayların Oy Pusulasındaki Sıralaması

19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yarışacak 8 adayın oy pusulasındaki sıralaması YSK'da yapılan kura ile belirlendi. Adayların oy pusulasındaki sıralanış ve BRT'de yapacakları propaganda konuşmaları yayın sırası şu şekilde olacak:

1- Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), 2- Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), 3- Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), 4- Ahmet Boran (Bağımsız), 5- Mehmet Hasgüler (Bağımsız), 6- İbrahim Yazıcı (Bağımsız), 7- Hüseyin Gürlek (Bağımsız), 8- Ersin Tatar (Bağımsız)

Seçim Takvimi

YSK'nın belirlediği seçim takvimine göre, 29 Eylül'de sandık seçmen listeleri tamamlanacak. Seçimle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü olarak 4 Ekim belirlendi. 16 Ekim'de ise seçmen kartlarının dağıtımı son bulacak.