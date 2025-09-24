KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi: Propaganda Süreci Başladı

KKTC'de 19 Ekim cumhurbaşkanı seçimi için propaganda süreci YSK kararıyla başladı; süreç 18 Ekim saat 18.00'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 00:08
KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi: Propaganda Süreci Başladı

KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Propaganda Süreci Resmen Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için adayların propaganda süreci, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklamasıyla başladı.

Propaganda Sürecinin Süresi ve Yasaklar

YSK'ya göre, propaganda süreci bugün itibarıyla başladı ve seçim yasakları nedeniyle 18 Ekim saat 18.00'de sona erecek.

Propaganda materyallerinde Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC bayrakları ve dini ibareler kullanılamayacak.

YSK'nın açıklamasına göre, adaylar ve siyasi partilere miting için alan gösterilecek ve bu alanlar dışında toplantı, gösteri ve diğer siyasi aktiviteler yapılamayacak.

Adayların Oy Pusulasındaki Sıralaması

19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yarışacak 8 adayın oy pusulasındaki sıralaması YSK'da yapılan kura ile belirlendi. Adayların oy pusulasındaki sıralanış ve BRT'de yapacakları propaganda konuşmaları yayın sırası şu şekilde olacak:

1- Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), 2- Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), 3- Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), 4- Ahmet Boran (Bağımsız), 5- Mehmet Hasgüler (Bağımsız), 6- İbrahim Yazıcı (Bağımsız), 7- Hüseyin Gürlek (Bağımsız), 8- Ersin Tatar (Bağımsız)

Seçim Takvimi

YSK'nın belirlediği seçim takvimine göre, 29 Eylül'de sandık seçmen listeleri tamamlanacak. Seçimle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü olarak 4 Ekim belirlendi. 16 Ekim'de ise seçmen kartlarının dağıtımı son bulacak.

İLGİLİ HABERLER

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Trump ile Gazze görüşmesi 'Çok çok verimli'
2
KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi: Propaganda Süreci Başladı
3
Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları
4
Ağrı'da valizde 4 litre 322 mililitre sentetik uyuşturucu: 2 şüpheli gözaltında
5
Gündem Özeti — 24 Eylül 2025: Erdoğan BM İklim Zirvesinde
6
Beyaz Saray: BM'de yürüyen merdiven kasıtlı durdurulduysa işten çıkarılsın
7
Adalet Bakanı Tunç: 'İsrail'in Soykırımını Lanetliyorum' — Türkiye-Suudi İlişkileri ve 8 Milyar Dolar Ticaret

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek