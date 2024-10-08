KKTC'de Kapalı Maraş ve Türkiye-Irak İlişkileri Gelişiyor

Gündemdeki Önemli Gelişmeler

8 Ekim 2024 - Özel Haber

KKTC'de Kapalı Maraş ile İlgili Yenilikler

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye ziyaretinin ardından Kapalı Maraş ile ilgili yeni adımlar atmaya hazırlandıklarını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bu konuda görüşme yaptıklarını belirtti.

Türkiye ve Irak Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Irak'ta Türk müteahhitleri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat liderliğinde yeni işbirlikleri için 15-17 Ekim tarihlerinde bir ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, bu ziyaretlerin önemli projelerin hayata geçirilmesine katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Barış Pınarı Harekatı'nın Yıldönümü

Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 5 yıl geçti. Terörden arındırılan Tel Abyad'da yaşayanlar, güvenlik ve istikrarın önceki durumdan daha iyi olduğunu dile getiriyor.

Gazze'de Sporcuların Şehit Edilmesi

Gazze'de bir yıl içinde 500'den fazla sporcu, hakem ve spor görevlisi hayatını kaybetti. Bu süreçte takımların merkezleri bombalandı ve spor tesisleri yok oldu.

Rüzgar Türbini İlerlemesi

Bir rüzgar türbini, %72 çelikten, %13 demirden oluşuyor. Avrupa'da yeni bir türbinin ekonomik yaratacağı hareketlilik ise 16 milyon avroyu bulacak.

Türkiye'nin ABD İhracatı Artış Gösterdi

Otomotiv endüstrisi liderliğindeki Türk ihracatı, Eylül ayında geçen yıla göre %5,4 artarak 1.018 milyon dolara ulaştı.

Erciyas Holding'in Yenilikçi Vagonu

Kamil Emre Erciyas, yeni spiral kaynaklı LPG vagonunun demir yolu lojistiğine büyük bir katkı sağladığını ifade etti.

Batı Trakya'daki Osmanlı İzleri

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, bazı Osmanlı camilerinin farklı amaçlarla kullanılması durumlarının tarihi silme çabası olduğuna dikkat çekti.

Hasankeyf'teki Kazılar

Hasankeyf'teki kazılarda, 1600 yıllık askeri yapı kalıntılarına ulaşıldı. Bu buluntular, Geç Roma dönemine ait önemli bilgiler sunuyor.

Galatasaray'ın Stadyumu: Yunus Akgün

Son dönem performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün, Galatasaray'ın saldırısını artırdığı bu sezonda 4 gol kaydetti.