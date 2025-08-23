KKTC E-Devlet Mobil Uygulaması tanıtıldı: Dijitalleşmede yeni adım

KKTC E-Devlet Mobil Uygulaması tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) birçok kamu hizmetinin internet üzerinden sağlanmasını ve devlette dijitalleşmeyi hedefleyen KKTC E-Devlet Mobil Uygulaması resmi olarak tanıtıldı.

Programa katılımlar

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki tanıtım programına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve birçok kurumdan yetkililer katıldı.

Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı; ardından uygulamanın tanıtım filmi gösterildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları

Programda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye destekli altyapı yatırımlarının KKTC'nin güçlenmesine yönelik en önemli adımlar olduğunu söyledi. Tatar, KKTC E-Devlet Mobil Uygulaması ile devlet kurum ve kuruluşlarının güçleneceğini ve işlemlerin kolaylaşacağını belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk gençliğinin teknoloji kullanımı ve yapay zeka konusunda üst düzey hedeflere ulaşacağına inandığını ifade etti. Doğu Akdeniz'de ana vatan Türkiye ile bağların güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: "KKTC, izolasyon ve ambargolara teknolojik gelişmelerle meydan okuyor. Vurulmaya çalışılan prangaları teknoloji ile aşıyoruz. Bugünün teknolojisi, sesimizi dünyaya duyuruyor. Kıbrıs Türk'ü vardır ve teknoloji ile her türlü engelleri aşacaktır."

Başbakan Ünal Üstel'in değerlendirmesi

Başbakan Ünal Üstel, son iki yıldır Türkiye ile KKTC arasında imzalanan mali ve iktisadi işbirliği anlaşmalarıyla projelere önemli finans desteği sağlandığını belirtti. Üstel, sağlık, ulaştırma, tarım, turizm, eğitim ve diğer alanlardaki projelerle halkın yaşamını kolaylaştıracak uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

İstikrarsız dönemler nedeniyle durdurulmuş veya yarım kalmış birçok projenin uygulamaya alındığını ifade eden Üstel, eğitim alanında iki sene içinde 40 yeni okul inşa edildiğini ve 40 okulda güçlendirme çalışmalarının yapıldığını vurgulayarak, "Tüm yatırımımız, geleceğimiz gençlerimize yöneliktir." dedi.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay'ın görüşleri

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Ada'daki dijital dönüşüm sürecinin Türkiye'deki ile yakın zamanda başladığını ve KKTC'deki çalışmaların önemli bir aşamaya geldiğini söyledi. Atalay, Türkiye'deki teknolojik deneyimin KKTC'ye aktarıldığını ve KKTC e-Devlet sisteminin yeni teknolojilerle geliştirildiğini belirtti.

Atalay, sistemin vatandaşların kamu hizmetlerine doğrudan ve kolayca erişimini sağlayacağını sözlerine ekledi.

Sonuç: Tanıtım, KKTC'nin dijitalleşme hamlesinin ve gençliğe yönelik yatırımların önemini öne çıkardı; uygulama ile kamu hizmetlerine erişimin kolaylaşması hedefleniyor.