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Kocaeli Başiskele'de Gaz Dolum Tesisi Yangını Yangın Söndürüldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gaz dolum tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 02:50
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 02:58
Kocaeli Başiskele'de Gaz Dolum Tesisi Yangını Yangın Söndürüldü

Kocaeli Başiskele'de Gaz Dolum Tesisi Yangını

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan gaz dolum tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü.

Yangın, Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde, asetilen tüplerinin dolumu sırasında sızan gazın alev alması sonucu çıktı.

Olayın bildirimi üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangın nedeniyle tesiste hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gaz dolum tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gaz dolum tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gaz dolum tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gaz dolum tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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