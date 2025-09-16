Kocaeli Darıca'da 19 Yaşındaki F.E.E. Tutuklandı: 6136 Kanun, Tehdit ve Hakaret

Kocaeli Darıca'da 19 yaşındaki F.E.E. tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Darıca ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda F.E.E.'nin olayın şüphelisi olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "tehdit" ve "hakaret" suçlamaları yer aldı. F.E.E., aynı gün yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü belirtildi.