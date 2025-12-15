DOLAR
Kocaeli Darıca’da Kaçak Tütün Baskını: 800 Bin Liralık Malzeme Ele Geçirildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde jandarma, piyasa değeri 800 bin lira olan kaçak tütün ve makaron ele geçirdi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:43
Jandarma operasyonunda binlerce makaron ve yüzlerce kilo tütün bulundu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Adreste yapılan aramada 277 bin 600 dolu ve 60 bin boş makaron, 810 kilogram kıyılmış tütün ile bir otomatik sigara sarma makinesi bulundu.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları doğrultusunda soruşturma sürüyor.

KOCAELİ'NİN DARICA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA, PİYASA DEĞERİ 800 BİN LİRA OLAN GÜMRÜK KAÇAĞI TÜTÜN VE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

