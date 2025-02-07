Kocaeli'de 17 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de, hakkında 17 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme ve tehdit suçlarından cezası bulunan S.K. isimli hükümlünün izine ulaşıldı.

S.K., düzenlenen operasyonla İzmit ilçesinde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından hemen cezaevine teslim edildi.