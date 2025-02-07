DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.445.135,03 -0,05%

Kocaeli'de 17 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de 17 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. İzmit'te yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 23:03
Kocaeli'de 17 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de, hakkında 17 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme ve tehdit suçlarından cezası bulunan S.K. isimli hükümlünün izine ulaşıldı.

S.K., düzenlenen operasyonla İzmit ilçesinde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından hemen cezaevine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8 Şubat 2025 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Etkinlikleri
2
Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: İş Yeri ve Ev Kurşunlandı
3
Sinop'ta Apartman Bacasında Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Avrupa Konseyi, Bulgaristan'da Azınlık Hakları Üzerine Eleştirilerde Bulundu
5
Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
6
Tunceli'de Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı
7
Sırp Suç Örgütü Elebaşının Ölümüne Dair Davada Şaşırtan Karar

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak