Kocaeli'de 3,5 Yıl Hapis Cezası Alan Sosyal Medya Fenomeni Ferdi Gülezen Yakalandı

Kocaeli'de Sosyal Medya Fenomeni Yakalandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, konut dokunulmazlığı ihlali nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sosyal medya fenomeni Ferdi Gülezen (28) güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yargı Süreci ve Yakalanma

2016 yılında başladığı davada Yargıtay tarafından onaylanan cezası nedeniyle aranan Gülezen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilerek evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gülezen'in jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Bu gelişme, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve takipçileri arasında tartışmalara neden oldu.