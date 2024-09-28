Kocaeli'de 9 Yaşındaki Çocuğun Yaralanması Olayında 1 Kişi Tutuklandı

Kocaeli'de Silahlı Saldırı Sonrası Tutuklama

Kocaeli'nin İzmit kazasında, 25 Eylül 2023 tarihinde bir araçtan silahla ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Ç.E. yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralı Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Olayın yaşandığı bölgede, bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanan Ç.E., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuk yapılan tedavi sonrası taburcu edildi.

Şüphelilerden Birine Tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan A.B, M.B. ve H.E.B. isimli şüphelilerin işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B., "kasten yaralama ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheli H.E.B. adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılırken, A.B. ise serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

25 Eylül'de İzmit’teki 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta yaşanan olayda, araçtan ateş açılması sonucu yoldan geçen küçük çocuk yaralanmıştı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yetkililere bildirildi ve soruşturma süreci başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.