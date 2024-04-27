Kocaeli’de akaryakıt yüklü tanker devrildi: Patlama riski var

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, D-130 Karayolu üzerinde, akaryakıt yüklü bir tanker devrildi. Yalova yolunda ilerlemekte olan H.T. isimli sürücünün kullanmış olduğu tanker, kontrolden çıkarak karşı şerde geçti. İlk olarak üst geçidin ayaklarına çarpan tanker, devrilirken park halindeki 4 araca da çarptı. Bu esnada, tankerden akaryakıt sızmaya başladı.





İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, çevrede güvenliğin sağlanması için çalışmalara başladı. Yaralanan sürücü ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde yol, çift yönlü şekilde trafiğe kapatıldı. Öte yandan tankerin yakın olduğu bölgedeki evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tankerin kaldırılması ve tedbir amaçlı soğutma işlemleri ile ilgili çalışmalara devam ediyor.