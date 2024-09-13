Kocaeli'de Ayşenur Ezgi Eygi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

Kocaeli'de Gıyabi Cenaze Namazı
Kocaeli'de, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı gerçekleştirildi.
Tarihi Fevziye Camisi'nde Tören
Kent merkezindeki tarihi Fevziye Camisi'nde gerçekleştirilen gıyabi cenaze namazı, cuma namazı sonrası cemaatin bir araya gelmesiyle başladı. Namaz sırasında cemaate, Eygi’nin barışçıl gösteri sırasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla duygusal anlar yaşandı.
Katılımcılar ve Dua
Gıyabi cenaze namazına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve birçok vatandaş katıldı. Namazın ardından dualar yapılarak cemaat dağıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Kocaeli'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile vatandaşlar katıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Kocaeli'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile vatandaşlar katıldı.