DOLAR
40,58 -0,02%
EURO
46,43 -0,33%
ALTIN
4.298,83 -0,66%
BITCOIN
4.796.691,43 -0,99%

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bıçaklı kavgada 36 yaşındaki Uğur D. hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 03:32
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 03:32
Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, bir kişinin ölümüne yol açtı. Kayacık Mahallesi'nde bulunan Muharrem Erdoğan Halı Saha mevkisinde, önceden aralarında husumet bulunan E.K. (41) ile Uğur D. (36) karşı karşıya geldi.

Kavganın büyümesiyle birlikte E.K., Uğur D.'yi göğüs bölgesinden bıçakladı. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, hızla olay yerine intikal etti.

Yaralı Uğur D., Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, E.K.’yi gözaltına aldı. Olayın ayrıntıları ve zanlının ifadesi doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği bildirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de Fabrikada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulunuyor
2
Amasya'da Traktör Devrilmesi: Uzman Çavuş Mücahit Demirci Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Türkiye ve Somali Arasında Nakdi Yardım Protokolü İmzalandı
4
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bursa'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
6
Montreux Caz Festivali'nde Türk Gecesi Coşkusu
7
Caz Müzisyeni Gregory Privat İstanbul'da Sahne Aldı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!