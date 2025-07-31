Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, bir kişinin ölümüne yol açtı. Kayacık Mahallesi'nde bulunan Muharrem Erdoğan Halı Saha mevkisinde, önceden aralarında husumet bulunan E.K. (41) ile Uğur D. (36) karşı karşıya geldi.

Kavganın büyümesiyle birlikte E.K., Uğur D.'yi göğüs bölgesinden bıçakladı. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, hızla olay yerine intikal etti.

Yaralı Uğur D., Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, E.K.’yi gözaltına aldı. Olayın ayrıntıları ve zanlının ifadesi doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği bildirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.