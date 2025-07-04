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Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan G.O., hastanede yaşamını yitirdi. D.Y. gözaltında.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 09:43
Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bıçaklı bir kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Dün, Yenimahalle Fatih Caddesi'ndeki bir elektrikçide gerçekleşen olayda, işyeri sahibi D.Y. ile G.O. arasında çıkan tartışma şiddetle sonuçlandı. Kavga sırasında G.O., bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen G.O. kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. G.O.'nun cenazesi, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili olarak D.Y., gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı....

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı....

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

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