Kocaeli'de Dalgıçlar 30 Ağustos'u Denizde Türk Bayrağıyla Kutladı

Kocaeli'de Dalgıçlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Denizden Anlamlı Kutlama

Karamürsel'in su sporları camiası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı İzmit Körfezi'nde gerçekleştirdiği dalışla taçlandırdı.

Etkinlik Detayları

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) Başkanı Zeki Şirinoğlu ve dernek üyesi dalgıçlardan oluşan 24 kişilik ekip, İzmit Körfezi'ne dalış gerçekleştirdi.

Dalışın ardından ekip, su yüzeyinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

KARSAD Başkanı Şirinoğlu, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can vermiş tüm şehitleri saygı, sevgi ve minnetle andıklarını belirtti.

Etkinliği, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve vatandaşlar izledi.

