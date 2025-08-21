Kocaeli'de Devrilen Traktör: Sürücü Ahmet Çimen Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Devrilen Traktör Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Karamürsel Çamçukur Mahallesi'nde kaza

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen kazada, bağ yolunda devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Ahmet Çimen (78) idaresindeki traktör, Çamçukur Mahallesindeki bağ yolunda devrildi ve sürücü traktörün altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çimen, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Çimen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.