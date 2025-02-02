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Kocaeli'de Dünya Sulak Alanlar Günü Flamingo Gözlem Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Kocaeli’de Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla düzenlenen flamingo gözlem şenliği, doğal yaşamı kutladı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:38
Kocaeli'de Dünya Sulak Alanlar Günü Flamingo Gözlem Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Kocaeli’de Flamingo Gözlem Şenliği Düzenlendi

Kocaeli'de, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla unutulmaz bir flamingo gözlem şenliği gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda yapıldı.

Önemli Açıklamalar

Etkinlik esnasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, katılımcılara İzmit Körfezi Sulak Alanı hakkında değerli bilgiler sundu. Özyılmaz, bu alanda 170'den fazla kuş türü gözlemlendiğini aktararak, geçen yıl yapılan sayımda 390 flamingo tespit edilirken, bu yıl bu sayının 430'e yükseldiğini belirtti. Ayrıca, bu bölgenin kuş göçü için önemli bir konaklama noktası olduğunu vurguladı.

Özyılmaz, "Kuşlar, Avrupa'dan kuzeyden Afrika'ya giderken beslenmek için burada konaklıyor. İzmit'in doğu baseninde yıllardır atıkların bulunduğu bir alandayız. Büyükşehir Belediyemiz, son iki yıldır burada ağır metallerin temizlenmesi için büyük bir çevre projesi yürütmektedir. Bu çalışmalar sonucunda biyoçeşitliliğin artacağı ve gelecekte yeni türlerin alana geleceğini umuyoruz." dedi.

Etkinlikten İlginç Anlar

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Kocaeli'nin kuşlarına ait fotoğrafların sergilendiği bir sergiyi gezme fırsatı buldu. Ayrıca, kıyı temizliği yapıldı ve dürbünlerle kuş gözlemleri gerçekleştirildi. Çocuklar için flamingo resmi ve kuş yemliği yapımına yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi.

Etkinliğin sonunda, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavileri tamamlanan pelikan ve şahin doğaya salındı. Doğal yaşamın korunması için bu tür etkinliklerin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Kocaeli'de, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla flamingo gözlem şenliği düzenlendi....

Kocaeli'de, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla flamingo gözlem şenliği düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğünce organize edilen etkinlik, İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda gerçekleştirildi.

Kocaeli'de, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla flamingo gözlem şenliği düzenlendi....

Kocaeli'de, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla flamingo gözlem şenliği düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğünce organize edilen etkinlik, İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda gerçekleştirildi.

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